ヴィンテージ バンドリング シルバー925 15号

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ヴィンテージバンドリングシルバー92515号ヴィンテージのジュエリーです。ユニセックスでご使用頂けます。独特な雰囲気、存在感があり、どんなコーディネートにも溶け込むリングです。歴史と魅力を持ちながら、現代の流行や廃りに左右されることなく、長くご利用いただけます。カラー：シルバー素材 ：silver925刻印 ：925サイズ：15号重量 ：8.9g軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みです。ヴィンテージ商品の為、経年による相応の傷、使用感、汚れなどがあります。ご理解いただける方のみご購入ください。StockNo.：R00002シルバーアクセサリーの中でも、ヴィンテージのシルバー925は特に魅力的です。メキシコのタスコ地域で作られたアクセサリーは、アメリカのネイティブアメリカン部族であるナバホ、ズニ、ホピなどの影響を受けた独自のデザインを誇ります。また、その美しさと職人技により、世界的に高い評価を受けています。イタリアと並ぶシルバーアクセサリーの名所として知られ、リング、ブレスレット、バングル、ネックレスなど、さまざまなアイテムが存在し、それぞれがハンドメイドの暖かみとクラフトマンシップの高さを感じさせます。ヴィンテージシルバーアクセサリーは、ヴィンテージジュエリーやシルバージュエリーとも呼ばれ、独自性と希少性が際立ったものが多く、世界中のコレクターに愛され続けています。この機会に是非、ご検討ください。またその他、ヴィンテージシルバー及びアクセサリーを出品中です。お気軽にご覧ください。#siel