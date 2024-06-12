レッドモンキー ギターストラップ red monkey レザー ストラップ 革

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。レッドモンキーのギターストラップ、スティーブ・スティーブンスモデルです。シボ感のある厚手のレザーに赤のステッチがアクセントになっていてとてもカッコイイです。小さめの金属のリングが特徴的です。長さですが、最長で約146cm、最短で約120cm（穴から穴の距離）です。ほぼ未使用ですので目立つようなキズや汚れはありませんが、ギターに試しに取り付けた際についたピンの跡が少しあります。（写真でご確認ください。）定価は35,200円でした。以上、ご検討よろしくお願いいたします。#レッドモンキー#redmonkey#ストラップ#ギターストラップ#レザーストラップ#本革#革#黒#スティーブスティーブンス#stevestevens#スラッシュ#slash#ジョーペリー#joeperry#ザックワイルド#zakkwylde
http://narcologia.ru/goods/reboot51136.html
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