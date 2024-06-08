ゴローズ goro's シルバー 太陽メタル 大 中

ご覧いただき有難うございます。・シルバー太陽メタル大・シルバー太陽メタル中90年代より原宿ゴロースに通い自身で購入したものになります。ゴローズの査定は代理店により様々です。不安がある方はゴローズ又は委託点で購入下さい。※真贋を問うコメントや無知な質問はお控え下さい。※ご購入後ご要望、質問は一切出来ませんので質問がある場合は購入前にお願いします。☆お値段交渉はお気軽にコメント下さい。



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