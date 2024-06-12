【超希少】Erostika　刺繍　デザイン　ワークジャケット　ブルゾン

☑︎商品説明☑︎---------------------Rockin'JellyBeanErostikaのジャケット・Rockin'JellyBean氏の作品をデザインとして昇華したジャケット丁寧な刺繍ワークとこなれた雰囲気のパッチデザイン現在は市場には出回ってなく希少な一着なので早い者勝ちの品です---------------------------------【カラー】エンジ ワインレッド【規格サイズ】M【実寸サイズ】着丈→62肩幅→48身幅→56.5袖丈→61【素材】コットン100%日本製---------------------------------【状態について】全体/総評→状態良好【状態ランク】8【10】新品未使用【9】 2～3回使用【8】 4回以上の美品中古品【7】 一般的な中古品【6】馴染みがある状態【5】 汚れが目立つ【4】 難アリ ジャンク品■日々オススメの服をセレクトして出品していくので気に入ったらフォロー＆コメントしていただけると嬉しいです！#GCRclothing →商品一覧 ホットロッドカスタムショーチェーンステッチカラー···レッドジップ・ボタン···ジップアップweirdo/ウィアード/グラッドハンド/ガボール/ラリースミス/クロムハーツ/リンチシルバースミス/シルバースミスフィン/nomadclothing/アンクラウド/UNCROWD/ウエストライド/westride/バウンティーハンター/phazer/phazertokyo/challenger/bluco/B.W.G/weirdo/チャレンジャー/ブルコ/ウィアード/サムズ/sams/cams/ペギラン/evilact/イーブルアクト/nicemotorcycle/nice!motorcycle/hidemotorcycle/ナイスモーターサイクル/ヒデモーターサイクル/ヒデモ/vasco/jacksun's/jacksuns/oceanbeetle/ジャックサンズ/オーシャンビートル/タトゥースタジオヤマダ/tattoostudioyamada/ヤマダレン/山田レン/オモシーチャンネル/長瀬智也/mchal/マックホール/bell/buco/ブコ/ベル



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