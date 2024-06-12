BILL WALL LEATHER ビルウォールレザーラウンドストーン チャーム

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商品詳細
※プロフィールの確認お願いいたします。BILLWALLLEATHERビルウォールレザーラウンドストーンチャームガーネットシルバー925シルバーなのでくすみ、黒ずみなどありますまだまだ活用して頂けます。※状態につきましては個人主観になります細かい部分を見落としている場合もあります。中古品のご理解お願いいたします。※発送は簡易梱包・安価な方法になります。
http://narcologia.ru/goods/calling915050.html
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