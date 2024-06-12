E.YAZAWA ROCK 2枚組　おまけ付き

人気ソロアーティスト···矢沢永吉音飛びなくディスクも綺麗だと思いますが素人保管 見落としがあるかもしれません。 パンフレット縦 36.5センチ横 26センチ矢沢永吉語録 1979→200930年間のドキメンタリー素人採寸 多少の誤差があるかもしれません。経年劣化がある品物もあります。トラブル避ける為気になる点などご質問よろしくお願いしますご質問なく購入の際は、ご了承頂いたと判断させて頂きます。#矢沢永吉#レア#廃盤品



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