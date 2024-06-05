商品説明インディアンジュエリーでは、重要なモチーフとして知られている「ナジャ」をペンダントのデザインに落とし込み、シルバービーズを組み合わせることで存在感が増している豪華な作品です。ワンポイントでk18ビーズを使用するなど、バランス良くデザインされています。あえてロングサイズで身に着けて頂く仕様となっており、重ねつけなどにも最適なアイテムです。使い込むほどに愛着の湧く作品です。■SIZE/サイズNajaTop全長約34mm、幅36mmビーズ幅 約5mm長さ 約83cm素材 シルバー、k18商品の状態ですが使用に伴う傷等はございますが特記するような傷はないと思います。定価9万円程



FANTASTIC MAN FANTASTIC MANは



ネックレスは久しぶりに展開します。FANTASTIC MAN | transistor



FANTASTIC MAN / ROPE NAJA BEADS NECKLACE #175｜ジャスティン ...



FANTASTIC MAN ファンタスティックマン THREE DOTS NECKLACE L ...



ファンタスティックマン FANTASTIC MAN | NECKLACE 752 | アクセサリー ...



NECKLACE CHAIN



FANTASTIC MAN / TWO FETHER NECKLACE #182/50cm｜ジャスティン ...



FANTASTIC MAN ファンタスティックマン NECKLACE CHAIN C-011S - Hender Scheme,MOUNTAIN RESEARCH,N.HOOLYWOOD,TEATORA,UNUSEDなど正規取扱店舗通販サイト | Auggie



FANTASTICMANネックレス | ncrouchphotography.com



NECKLACE CHAIN



fantasticman FANTASTICMAN ネックレス - ネックレス



FANTASTIC MAN/ファンタスティックマン】NECKLACE 752が買取入荷 ...



FANTASTIC MAN NECKLACE 176 シルバーネックレス



FANTASTIC MAN [ NECKLACE CHAIN C-021S ] | ロイド・エフダブリュー ...



ネックレスは久しぶりに展開します。FANTASTIC MAN | transistor