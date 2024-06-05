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fantasticman FANTASTICMAN ネックレス
商品番号 L54843540120
商品名

fantasticman FANTASTICMAN ネックレス
ブランド名 ファンタスティックマン
特別価格 税込 16,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明インディアンジュエリーでは、重要なモチーフとして知られている「ナジャ」をペンダントのデザインに落とし込み、シルバービーズを組み合わせることで存在感が増している豪華な作品です。ワンポイントでk18ビーズを使用するなど、バランス良くデザインされています。あえてロングサイズで身に着けて頂く仕様となっており、重ねつけなどにも最適なアイテムです。使い込むほどに愛着の湧く作品です。■SIZE/サイズNajaTop全長約34mm、幅36mmビーズ幅　約5mm長さ　約83cm素材　シルバー、k18商品の状態ですが使用に伴う傷等はございますが特記するような傷はないと思います。定価9万円程
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