ハンドメイドのターコイズリング

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商品詳細
シルバー925で制作しました。ターコイズは中国産のナチュラルターコイズをセットしています。ブルーグリーンのターコイズの雰囲気がとても良いです。サイズ11.5号 サイズ変更は出来ません。ハンドメイドで制作していますので多少粗はありますが気に入って頂ける方宜しくお願いします。インディアンジュエリー ナバホ ネイティブアメリカン
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