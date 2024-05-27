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【アメリカ】 キャップ　6パネルキャップ　刺繍ロゴ　企業ロゴ　ブラック　黒
商品番号 S40323132450
商品名

【アメリカ】 キャップ　6パネルキャップ　刺繍ロゴ　企業ロゴ　ブラック　黒
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,398 円
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商品詳細

アメリカ古着　アメリカ買付品　帽子トラッカーキャップ　企業物　企業ロゴアジャスター　デカロゴ　ヴィンテージキャップキャップ　世田谷ベース　スナップバックキャップブラック　黒　レッド　赤　イエロー　黄●ご覧いただきましてありがとうございます！●写真は実物をスマホにて撮影しております。●マネキンの頭周り　約55cm●フォロワー様限定で、フォロー割引をご用意しております。プロフィールをご参照ください。まとめて購入もお考えの方ぜひ、こちらも見てみてください➡　#BONZ　#BONZキャップおまとめ買いの方は更に200円引きいたします！ご購入前にご連絡ください！商品管理番号　23HCP217◆カラーブラック　黒レッド　赤イエロー　黄ホワイト　白◆素材コットン　100％◆状態目立った傷や汚れなし。(使用感はございます)写真をご参照ください。※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。◆サイズ表記サイズ:なし◆配送について・即日発送の徹底(24時間以内に発送)・ゆうゆうメルカリ便へ変更可能らくらくメルカリ便など、匿名配送でお出しします！当アカウントで扱っている商品は全てUSED品です。多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。他にも多数出品中！⬇#BONZ　#BONZキャップ商品管理番号　23HCP217素材...コットンカラー...ブラック
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