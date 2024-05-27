【アメリカ】 キャップ　6パネルキャップ　刺繍ロゴ　企業ロゴ　ブラック　黒

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商品詳細
アメリカ古着 アメリカ買付品 帽子トラッカーキャップ 企業物 企業ロゴアジャスター デカロゴ ヴィンテージキャップキャップ 世田谷ベース スナップバックキャップブラック 黒 レッド 赤 イエロー 黄●ご覧いただきましてありがとうございます！●写真は実物をスマホにて撮影しております。●マネキンの頭周り 約55cm●フォロワー様限定で、フォロー割引をご用意しております。プロフィールをご参照ください。まとめて購入もお考えの方ぜひ、こちらも見てみてください➡ #BONZ #BONZキャップおまとめ買いの方は更に200円引きいたします！ご購入前にご連絡ください！商品管理番号 23HCP217◆カラーブラック 黒レッド 赤イエロー 黄ホワイト 白◆素材コットン 100％◆状態目立った傷や汚れなし。(使用感はございます)写真をご参照ください。※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。◆サイズ表記サイズ:なし◆配送について・即日発送の徹底(24時間以内に発送)・ゆうゆうメルカリ便へ変更可能らくらくメルカリ便など、匿名配送でお出しします！当アカウントで扱っている商品は全てUSED品です。多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。他にも多数出品中！⬇#BONZ #BONZキャップ商品管理番号 23HCP217素材...コットンカラー...ブラック
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