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moon star ムーンスター　gym classic ジムクラシック
商品番号 O86979904794
商品名

moon star ムーンスター　gym classic ジムクラシック
ブランド名 ムーンスター
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー素材···キャンバス柄・デザイン···無地スニーカー型···ローカット履き口···紐購入後2度履きましたがサイズが合わず靴箱に眠っておりました。greenlabelrelaxing別注のgymclassicです！インラインとの相違点・グリーンレーベルのネーム入り・シューレースが蝋引の黒・アウトソールがネイビーローテクのスニーカーですが、カラーリングや紐の仕様によりだいぶ締まった印象でインラインと差別化が図れると思います。
http://narcologia.ru/goods/smear746104.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial988116.html
http://narcologia.ru/goods/waveform517617.html

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GYM CLASSIC

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moon star ムーンスター　gym classic ジムクラシック
MOONSTAR FINE VULCANIZED EC STORE / GYM CLASSIC MUSTARD

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新モデルです！ MOON STAR（ムーンスター） GYM CLASSIC HI – ZABOU BLOG

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ムーンスター GYM CLASSIC・MUSTARD・24cm | D&DEPARTMENT

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