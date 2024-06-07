moon star ムーンスター　gym classic ジムクラシック

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商品詳細
カラー···ブルー素材···キャンバス柄・デザイン···無地スニーカー型···ローカット履き口···紐購入後2度履きましたがサイズが合わず靴箱に眠っておりました。greenlabelrelaxing別注のgymclassicです！インラインとの相違点・グリーンレーベルのネーム入り・シューレースが蝋引の黒・アウトソールがネイビーローテクのスニーカーですが、カラーリングや紐の仕様によりだいぶ締まった印象でインラインと差別化が図れると思います。
http://narcologia.ru/goods/smear746104.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial988116.html
http://narcologia.ru/goods/waveform517617.html
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