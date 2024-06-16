ポールスミス Paul Smith 長財布　キーケース　セット　ストライプ

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セットで5万ほどで購入しました。使用期間は1年4ヶ月ほどです。小銭入れは基本使わず、お釣りが出た時入れただけなので綺麗な方だと思います。どちらも使用感と外観に傷がありますのでご了承ください。使用する分には不備などなく、問題なくまだまだ使えます。