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かすう工房 七夕限定星繋根付 ゴールドカラー
商品番号 V52446110439
商品名

かすう工房 七夕限定星繋根付 ゴールドカラー
ブランド名 かすう工房
特別価格 税込 1,642 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2016年の七夕限定で原宿店で77個限定で発売された希少なペンダントトップになります。こちらはゴールドカラーの方になりますがシルバーカラーも出品しておりますので是非ご覧下さいませ。価格のご相談承ります。#アクセ断捨離中☆ブラッディマリーやアクアシルバーも出品中！
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