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2021年秋に購入したBarbour(バブアー)のビューフォートです。昨年スペイを購入し着用頻度が減ったため出品します。古着やアメカジ、カジュアルにも合わせやすいジャケットです。●サイズ：タグ表記なしサイズ不明のためＭサイズと表記してます※158cm55kgの標準体型でおしりが隠れるくらいの丈です肩幅39cm身幅48cm着丈75cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。(全てハンガーにかけた状態で計測してますので±1cmほどお考え下さい)●素材：表地綿(コットン)100%裏地綿(コットン)100%●状態：計10回程度着用しましたが目立つ汚れ、ほつれなどはありません。オイル抜けもまだ全然なのでこれから育てていける状態だと思います。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。付いているファスナー全てに革ひもを付けて着用していました。購入いただいた際はそのまま付けて発送しますのでもし不要な場合は破棄していただいて構いません。※犬飼っており、タバコ吸います(写真では犬の毛が目立つかもしれませんが、もちろん発送時は綺麗にしてからお送りします)●その他、注意事項：2022年秋冬シーズンより、3ワラントから2ワラントに切り替えになっているため、3ワラントは多少レアかもしれません。自宅クローゼットにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※値下げは今のところ考えていません。ご了承ください。#Barbour#バブアー#BEAUFORT#ビューフォート#セージ