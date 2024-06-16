【CASTELBAJAC】長財布 ラウンドファスナー 新品

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CASTELBAJAC(カステルバジャック)の長財布【新品未使用】です！◉サイズ：幅19.5x高9.5xマチ2.5cm◉詳細:ラウンドファスナー開閉カード段x18ポケット大x2＋(外側に1)お札室x2L字ファスナー式小銭入れ2層◉カラー：コン◉素材：牛革※発送方法は、場合に応じてゆうゆうメルカリ便に変更させていただく可能性がございます。ご了承くださいませ。※サイズは素人採寸です#CASTELBAJAC#長財布#メンズ財布#カステルバジャック財布#カステルバジャック