ファイテン　ケンコージャパン　喜平　45センチ　チタン　ネックレス

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購入しましたが、サイズを間違えてしまい使用機会がなく、出品します！綺麗な状態で、問題なくご使用いただけると思います！数々のトップアスリートが愛用する有名ブランド『Phiten（ファイテン）』とコラボレーションした限定商品。ファイテン品質を取り入れた、日本製・純チタンネックレスです。高性能な素材と、アクセサリーとしての\"美しさ\"を存分にお楽しみください。～洗練されたデザイン～ボリュームのある定番の喜平チェーンタイプ。高純度チタン独特の落ち着いた色合いと、自然な輝きです。シンプルでどんな場面でも永く愛用できます。～純チタンの特徴～・金属アレルギーにも安心・軽い・変色しない・強い・スポーツ選手や医療現場から高い評価見た目、使いやすさ、機能性、プライス。全てを備え現代人にマッチしたジュエリーです。アクセサリーは専用のジュエリーポーチに入れてお届けします。