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ノースフェイス XL フリース ジャケット リバーシブル ベージュ ブラウン
商品番号 R31837913641
商品名

ノースフェイス XL フリース ジャケット リバーシブル ベージュ ブラウン
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 12,408 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♩即購入可能です。質問等お気軽にコメントください！▶︎送料無料▶︎2日で発送▶フォロー割人気アイテム続々入荷中！#akunノースフェイス-------------------------------THENORTHFACEPLAYGREENRVSFLEECEJACKETNJ4FP54BCARMEL・フリース素材とウーヴン素材の2WAY・両面のハンドポケットのブラシドトリコット裏地は手を温める・袖カフスと裾のストリングで冷たい風を防ぐ◼︎サイズ：XL着丈：73cm胸囲：121cm肩幅：53.5cm袖丈：64cm◼︎カラー：キャメル◼︎状態：新品◼︎素材表地：ポリエステル100％裏地：ポリエステル100％◼︎FN051海外正規店購入品です。素人のため色味やサイズの多少の誤差がある可能性があります。予めご了承ください。#THENORTHFACE#ノースフェイス#フリースジャケット#フリース#リバーシブル#ボア
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