Barbour Bedale ピーチスキン　ノンオイルジャケット

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商品詳細
バブアービデイル ノンオイルジャケットです素材はピーチスキンであり、質感は最高です色 ネイビーサイズ38着丈77身幅59＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ご不明な点がございましたら気軽にご質問ください。素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。シミ・汚れ等、見落としがある場合がございます。古着ですのでご理解の上、ご検討ください。在庫が切れ、予期せず削除する場合がございます。気に入った商品はお早めにご検討くださいませ。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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