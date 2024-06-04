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【新品】定価約9万円 ダーバン セットアップスーツ ダブル 4B ブラック L
商品番号 S84085714061
商品名

【新品】定価約9万円 ダーバン セットアップスーツ ダブル 4B ブラック L
ブランド名 ダーバン
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランドDURBANダーバン■アイテムオンブラーレ伊勢丹　新品タグ　定価92400円＋税高級生地　結婚式ビジネス成人式　フォーマル　ドレッシーセットアップ　メンズスーツ　メンズ96Y4Y6■サイズ•ジャケットサイズY6（Lサイズ相当）肩幅48cm身幅56cm袖丈62cm着丈78cm•パンツサイズY6（Lサイズ相当）ウエスト74cmヒップ108cm股上28cm股下91cm総丈118cm渡り幅36cm裾幅22cm素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りいたします。■状態新品なので汚れやシミが無く綺麗な美品となっております。■カラー黒　ブラック■素材・ジャケット表地毛ウール75%ポリエステル25%裏地キュプラポリエステル・パンツ毛ウール75%ポリエステル25%■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。検品はしておりますが、見落としがある場合がございます。自宅保管ですので、中古品にご理解ある方にお願い致します。よろしくお願いします。カラー···ブラック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/browse954191.html
http://narcologia.ru/goods/approximate323920.html
http://narcologia.ru/goods/moped336968.html

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