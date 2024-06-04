夢の宇宙誌―コスモグラフィア ファンタスティカ　澁澤龍彦　1964

夢の宇宙誌―コスモグラフィアファンタスティカ(1964年)澁澤龍彦美術出版社1964 観念は、形象化する作用のなかに生まれる」（ホイジンガ）―多年、観念の可視化作用に関心を寄せてきた著者が、自動人形、遊戯機械、ホムンクルス、怪物、天使、アンドロギュヌス、そして世界の終わり…多様なイメージに通底する人間の変身願望や全体性回復への意志、大宇宙と照応する小宇宙創造への情熱などを考察したエッセイ集。著者の六〇年代を代表する一冊。読者を異次元に誘い出す夢のアルバム。（データベースより）1964年、美術出版社。機械人形・両性具有・終末思想を紹介した澁澤龍彦の初期評論集。文章は堅めで重厚。キリスト教・文化史の細かい紹介が多い。エッシャーの表紙画や装幀が60年代風である。古い作品だが、古くさい感じを受けなかった。澁澤が関心を持っていたものは、ようやく現在、その価値を認められつつあるのだなと感じた。自分の興味を大きく拡げてくれた一冊。大切にしたい。（レビューより）函付き1964年版オリジナル絶版、希少本#人文#社会#歴史#玩具#天使#ホモンクルス#アレクサンドレイア#怪物#貝殻#アンドロギュヌス#球形#世界の終わり#中世エロティシズム#紀元前#中世#ルネサンス#近世#近代#錬金術#銅版画#人間魚#自動人形#シャム双生児#驚異の書#万象論#自然の書#変身願望#全体性回復への意志#大宇宙#小宇宙#エッセイ#エッセー#エンタメ#ホビー#本#BOOK#思い出本屋#思い出本屋西洋文化#思い出本屋西洋美術#思い出本屋西洋史#思い出本屋エロス#思い出本屋魔法#思い出本屋宗教#思い出本屋古代#思い出本屋西洋中世#思い出本屋ルネサンス#思い出本屋16世紀#思い出本屋17世紀#思い出本屋18世紀#思い出本屋19世紀#思い出本屋20世紀#思い出本屋科学#思い出本屋医学#思い出本屋怪物#思い出本屋天使



夢の宇宙誌―コスモグラフィア ファンタスティカ (1964年) (美術選書)



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