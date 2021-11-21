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ウィリアム・フォーサイス 「インプロヴィゼーション・テクノロジーズ」 日本版
商品番号 C99077319673
商品名

ウィリアム・フォーサイス 「インプロヴィゼーション・テクノロジーズ」 日本版
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,957 円
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商品詳細

「インプロヴィゼーション・テクノロジーズ分析的ダンスの視線のための道具:日本版」ウィリアム・フォーサイス/松澤慶信＊CD-ROMの動作環境は写真4、5で必ずご確認下さい。故障等の責任は負いかねます。【コンディション】とてもキレイな美品です。2000年初版ですので細かなキズ、経年変化あります。神経質な方にはお勧めしません。#William_Forsythe#現代美術#振付家#Art#Dance#バレエ#フランクフルトバレエ#ウィリアム・フォーサイス#松澤慶信#アートブック#メディアアート#ダンス#コンテンポラリーダンス
http://narcologia.ru/goods/smear658904.html
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis651344.html
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