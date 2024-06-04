【真作】尾崎行雄/咢堂/二行書/五言二句/掛軸/名家伝来/AA-9

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【真作】【参考】尾崎行雄/咢堂 ［1858〜1954］政治家。神奈川の生まれ。号、咢堂(がくどう)。明治15年（1882）立憲改進党の創立に参加。第1回総選挙以来、連続25回当選、代議士生活63年。東京市長・文相・法相を歴任。大正2年（1913）の第一次護憲運動では先頭に立って活躍。憲政の神様と称された。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多数の糊シミ、全体に多数の折れ、巻シワあります。表装は薄汚れ、折れ、巻シワあります。 杉箱付 軸丈 縦 196cm × 幅 64cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。