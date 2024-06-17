建築基準法関係法令集 2023年版　線引き・インデックス有　　一級建築士

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一級建築士試験で利用する法令集について - +αな暮らし

「建築基準法関係法令集2023年版」建築資料研究社/日建学院定価:￥2800上記に加え、日建学院一級建築士学科コース向けの線引きマニュアルもつけます。写真のものが全てです。#建築資料研究社#日建学院#本#土木・建築／建築一級建築士学科試験は合格見込みのため出品します。使用感があり、表紙のキズ、ページの折れなどがあります。インデックスが破れかけているのをテープで補修したりしています。線引きマニュアルどおりではなく、自分なりに問題が解きやすいようにアレンジをしていますが、試験会場に持ち込める範囲の記号の付記程度です。マニュアルに記載のすべての線引きをしているわけでもありません。ご参考になさってください。線引きマニュアル不要でしたら、お値引きいたします。中古品の為、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。よろしくお願いいたします。