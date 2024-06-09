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- 超美品 美品 セルマー パリス社製 アルトサックス シリーズⅡ ジュビリー
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商品詳細
美品 セルマー パリス社製 アルトサックスシリーズⅡジュビリー製造番号 No.54----2013年に購入し3ヶ月程使用しました。多少の錆、色落ちがありますが目立たない程度かと思います。傷やへこみはありません、写真でご確認下さい。動作については全てスムーズに動きます。サックスを演奏しようと思い購入しましたが、時間もあまりなく、使用せず保管しておりました。マウスピースはヤマハ製で使用済みです。ハードケースは多少の剥がれ傷があります。ご質問等わかる範囲内で返答いたします。内容本体、ネック、ストラップ、ヤマハマウスピース、Rovnerリガチャー、リードケース、チューナーノークレームノーリターンでお願いいたします。#セルマー#ヤマハ#アルトサックス#サックス#SERIE#Jubilee
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