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超美品 美品　 セルマー　パリス社製　アルトサックス シリーズⅡ ジュビリー
商品番号 Q39773002280
商品名

超美品 美品　 セルマー　パリス社製　アルトサックス シリーズⅡ ジュビリー
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 130,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品　セルマー　パリス社製　アルトサックスシリーズⅡジュビリー製造番号　No.54----2013年に購入し3ヶ月程使用しました。多少の錆、色落ちがありますが目立たない程度かと思います。傷やへこみはありません、写真でご確認下さい。動作については全てスムーズに動きます。サックスを演奏しようと思い購入しましたが、時間もあまりなく、使用せず保管しておりました。マウスピースはヤマハ製で使用済みです。ハードケースは多少の剥がれ傷があります。ご質問等わかる範囲内で返答いたします。内容本体、ネック、ストラップ、ヤマハマウスピース、Rovnerリガチャー、リードケース、チューナーノークレームノーリターンでお願いいたします。#セルマー#ヤマハ#アルトサックス#サックス#SERIE#Jubilee
http://narcologia.ru/goods/conception507057.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle282066.html
http://narcologia.ru/goods/influenza34493.html
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