TWICE ジブリー ジヒョ ラブリー 初代

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ジブリーのぬいぐるみです♡ドームツアーのナゴヤドームで購入しました！！何度かライブ時に使用しましたが綺麗な状態です！神経質な方はご遠慮くださいm(__)m犬を飼っていますのでご了承ください^_^他にもTWICEのグッズを多数出品しておりますのでご覧いただけたら嬉しいです(*´˘`*)#TWICE#ジヒョ#ジブリー