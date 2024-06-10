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TWICE ジブリー ジヒョ ラブリー 初代
商品番号 D13401913383
商品名

TWICE ジブリー ジヒョ ラブリー 初代
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 4,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジブリーのぬいぐるみです♡ドームツアーのナゴヤドームで購入しました！！何度かライブ時に使用しましたが綺麗な状態です！神経質な方はご遠慮くださいm(__)m犬を飼っていますのでご了承ください^_^他にもTWICEのグッズを多数出品しておりますのでご覧いただけたら嬉しいです(*´˘`*)#TWICE#ジヒョ#ジブリー
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