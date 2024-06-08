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2台 CECH-2000A
商品番号 M10583804986
商品名

2台 CECH-2000A
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 8,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2台のSONYPlayStation3CECH-2000Acolor:BLACK動作確認済みです。ソフト読み込み問題ございません。中、1台の脚ガム2個欠けて、1cmくらいひび割れ・2台PS3本体・2本電源ケーブル本体の状態は写真の通りとなります。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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