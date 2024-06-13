じゃりン子チエ 劇場版　未開封DVD　オリジナル2023卓上カレンダー付属

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未開封DVDじゃりン子チエ劇場版日本国内正規販売品スタジオジブリウインター・キャンペーン対象品ジブリがいっぱいCOLLECTIONオリジナル2023卓上カレンダー付属ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン2015.7本編110分税込価格￥5170◎高畑勲監督が人気連載漫画を映画化。人気お笑いスターを声優として豪華にそろえた、前代未聞のアニメーション!!○大阪の下町を舞台に、ホルモン焼屋を切り盛りする小学５年生の竹本チエと、バクチとケンカが三度のメシより好きという父親のテツを中心に、ハチャメチャなはぐれモンの日常をユーモアと人情味あふれる描写で描く。1981.4全国劇場公開。☆らくらくメルカリ便ネコポス(送料出品者負担)にて発送します。●値下げ交渉は一切お受けできません。値下げ交渉をされる方は大切な商品説明文を読めない方、読んでも日本語を正しく理解できずお取引に不安のある方と判断し、トラブル回避のため以後ブロックします。