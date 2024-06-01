ニンテンドー 2DS

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商品詳細
Nintendo他ゲーム機本体ニンテンドー2DSブルーcolor:BLUEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#ニンテンドー#ゲーム機#Nintendo#2DS#本体#機械充電器は、無くしてしまった為ありません。本体のみとなります。2020年ぐらいに購入しました。1度使用したきり保管しておりました。初期設定にしてあります。
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