ブラックジャック1巻〜24巻　２巻なし

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●カバー：あり●ヤケ：あり●ヨレ：あり●スレ：あり●折り目：なし●書き込み：なし4巻 植物人間あり●その他、注意事項：古い本なのでかなりいたみがあります。神経質な方はご遠慮下さい。バラ売りはしません。