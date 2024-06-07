パワプロクンポケット大全

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過去に書店で新品購入して読み、以後自宅保管していたものです。目立った傷はありませんが、古本であるが故、多少のスレや日焼けはご容赦ください。商品の状態は掲載しました各画像をよくご覧いただき、ご理解いただいた上でご購入の程よろしくお願いいたします。なお、画像4,5,6,7,10枚目に写っている青色ブックエンドは付属しません。