TEMPEST テンペスト ペンライト

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商品詳細
TEMPESTテンペストペンライト大阪公演にて2日間使用しました。箱に少し破れている箇所があります。(画像2〜3枚目)
http://narcologia.ru/goods/stealth283876.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation391924.html
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