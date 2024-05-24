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フェスティ　L1800 美品　ピンクゴールド　新品YAMAHAマウスピースあり
商品番号 E73678496849
商品名

フェスティ　L1800 美品　ピンクゴールド　新品YAMAHAマウスピースあり
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 24,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎即購入歓迎です。⚪︎こちらは島村楽器オリジナルブランド:フェスティ．A1800ピンクゴールド・彫刻ありとなります。現在、ピンクゴールドは生産していません。シリアルナンバー:08059◯ケースはCCシャイニーの赤。キズも無く色褪せもありません。⚪︎YAMAHA4Cの新品マウスピースをお付けします。リガチャーあり。⚪︎彫刻はベルから下部、裏全体、ネックにもあります。⚪︎購入当時は新品で208000円で購入。⚪︎調整済み。タンポンも大丈夫です。ネックのコルクも良好です。⚪︎大切に使っていたので、錆はナシ。擦り傷も殆どナシ、剥げもナシ⚪︎シリアルナンバー:08059ピンクゴールドがとても綺麗で、厚みとコクのある音が出る割には吹奏しやすい楽器です。テナーに転身したため、テナーの購入費用に当てたく、安価にてお出しさせて頂きます。
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