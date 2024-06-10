ロックマン\u0026ロックマンX 5IN1 SP.BOX PS4

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商品詳細
「ロックマン\u0026ロックマンX5IN1SP.BOX」プレイステーション4PS4のロックマンのソフト、5本セットです。美品を中古で購入後、1本少し遊んだ程度で保管していましたので、遊んでいただける方にお譲りできれば幸いです。アクリルスマホスタンドは、未開封かと思います。盤面に目立ったキズは見受けられませんが、ケースには多少のスレ等ございます。内容品については、写真にてご確認ください。中古品としてのご検討をお願い致します。#ゲーム#アクション#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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