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ブルーレイ 洋画 レオン 完全版 Blu-ray 新品 未使用 未開封
商品番号 T19871371181
商品名

ブルーレイ 洋画 レオン 完全版 Blu-ray 新品 未使用 未開封
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,776 円
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商品詳細

「レオン完全版('96仏/米)」ジャン・レノ/ナタリー・ポートマン/リュック・ベッソン定価:￥3,121孤独な殺し屋と、殺された両親の復讐を誓う少女の純愛。リュック・ベッソン監督のハリウッド進出第1作。劇場公開時はカットされていたシーンを復活させた完全版。
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