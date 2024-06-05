ブルーレイ 洋画 レオン 完全版 Blu-ray 新品 未使用 未開封

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商品詳細
「レオン完全版('96仏/米)」ジャン・レノ/ナタリー・ポートマン/リュック・ベッソン定価:￥3,121孤独な殺し屋と、殺された両親の復讐を誓う少女の純愛。リュック・ベッソン監督のハリウッド進出第1作。劇場公開時はカットされていたシーンを復活させた完全版。
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