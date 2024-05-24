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★まとめ売り★Blackpink ジェニ THE GIRLSトレカ7枚とほか
商品番号 R15802089293
商品名

★まとめ売り★Blackpink ジェニ THE GIRLSトレカ7枚とほか
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

単品で買うと6000円ですが、今セットで4500円になります！ぜひご検討ください。詳細内容p2内容：【公式】トレカ7枚●THEGIRLSYG特典1枚●THEGIRLSStellaver.ジェニ3枚セット●THEGIRLSRevever.ジェニ3枚セットp3内容：●THEGIRLSStellaver.Pinkver附属品1個p4内容：●【公式】ジェニテープ1個　おまけ2枚p5内容：●THEGIRLSRevever.black/Pinkver附属品1個（未使用）（選んでください）
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