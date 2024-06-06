SOWOOZOO Blu-ray V トレカ付き

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2021MUSTERSOWOOZOOBlu-rayVのトレカ付きでの出品になります。トレカ確認の為開封しましたが、ディスクは未再生です。フォトカード(ポストカード)も未開封です。目立った傷等ございませんが、素人個人保管、海外製品にご理解のある方のみご購入下さい。SOWOOZOO소우주ソウジュソウジュコンBlu-rayブルーレイ防弾少年団バンタンBTSVテヒョンテテトレカ