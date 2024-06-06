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入手不可の篠田桃紅の作品集『関市立篠田桃紅美術空間』
商品番号 N72332665485
商品名

入手不可の篠田桃紅の作品集『関市立篠田桃紅美術空間』
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2003年、篠田桃紅美術空間のオープン記念に販売された作品集で、篠田桃紅の作品100点が収蔵されています。作品集は完売で入手できません。発行元は関市教育委員会。作品集の寸法（単位ミリ）＝３００（縦）x２２５（左右）x１５（厚み）総ページ数は１２８ページで、重厚感のある作品集です。１００点の作品のほかに、最後に略歴、篠田桃紅の作品収蔵先美術館リストが掲載されています。
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