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商品詳細
2003年、篠田桃紅美術空間のオープン記念に販売された作品集で、篠田桃紅の作品100点が収蔵されています。作品集は完売で入手できません。発行元は関市教育委員会。作品集の寸法（単位ミリ）＝３００（縦）x２２５（左右）x１５（厚み）総ページ数は１２８ページで、重厚感のある作品集です。１００点の作品のほかに、最後に略歴、篠田桃紅の作品収蔵先美術館リストが掲載されています。
http://narcologia.ru/goods/recuperation209621.html
http://narcologia.ru/goods/passivity261283.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle103766.html
入手不可の篠田桃紅の作品集『関市立篠田桃紅美術空間』
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http://narcologia.ru/goods/recuperation209621.html
http://narcologia.ru/goods/passivity261283.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle103766.html
入手不可の篠田桃紅の作品集『関市立篠田桃紅美術空間』
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