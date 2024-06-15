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ゲームボーイミクロ ファミコンカラー MOTHER1+2 MOTHER3 セット
商品番号 I48016389869
商品名

ゲームボーイミクロ ファミコンカラー MOTHER1+2 MOTHER3 セット
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームボーイミクロファミコンカラーMOTHER1+2MOTHER3充電器付き使わなくなったので出品します！動作確認済です。カバーシール貼ってあります。大きな傷はありませんが、スレ傷あります。中古品となりますので使用感を感じるかと思います。ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。#任天堂#Nintendo
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