ポーランド伝統料理レシピ本

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商品詳細
ポーランドでいただいたものです。元値は15000円ほどします。定番のピエロギ、赤かぶスープを高級料理店で出せるような調理法にアレンジしています。表紙に薄い凹みがあるのでこのお値段の出品です。その他は状態が良いです。詳細はこちらをご確認ください。https://culture.pl/en/work/fine-polish-cuisine●状態表紙に薄い凹みがございます。
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