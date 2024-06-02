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和声 理論と実習 4冊セット
商品番号 U37593748645
商品名

和声 理論と実習 4冊セット
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,143 円
在庫状況 あり

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商品詳細

和声理論と実習123課題の実施￼￼昭和59年〜60年の版です￼池内友次郎/島岡譲書き込みチェックマーク等ありビニールカバー破れあり￼￼￼1巻2巻￼は使用しましたが、3巻はほとんど使用していません。2巻の小口、ページ端に￼コーヒーのようなシミがあります。￼￼(写真6枚目)￼#池内友次郎#池内_友次郎#島岡譲#島岡_譲#本#芸術／音楽・舞踊
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