Hey!Say!JUMP2011 公式グッズセット♡

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プロフィール欄ご覧下さい！2011のグッズセット♡トートバッグ（袋なし、洗濯済み）♡ミニトート（未開封）♡全員クリアーファイル（未開封）♡山田涼介ジャンボ団扇（一度使用）♡定規（未開封）♡メモ帳（未使用だが袋なし）♡山田涼介、有岡大貴公式写真4枚セット×3（袋なし）全てセット価格です！今では手に入りにくい商品です。古いものなので神経質な方はごめんなさい。#Hey!Say!7#山田涼介#知念侑李#中島裕翔#森本龍太郎#岡本圭人#Hey!Say!BEST#有岡大貴#髙木雄也#伊野尾慧#八乙女光#薮宏太グッズ種類···公式写真、鞄、クリアファイル、団扇