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バンダイ マジカルウィッチーズ MAGICAL WITCHES 動作品
商品番号 X94005528196
商品名

バンダイ マジカルウィッチーズ MAGICAL WITCHES 動作品
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 29,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンダイ マジカルウィッチーズバルルーナ緑グリーン風のウィッチBANDAIMAGICALWITCHES BALULUNAGREENCOLOR1998年製造動作確認済みの商品となります。LR44電池2個必要(電池は配送の関係で同梱できませんので予めご了承ください)即購入OK#廃盤#MAGICALWITCHES#たまごっち#デジモン#入手困難#希少#育成ゲーム#当時物#平成レトロ#携帯ゲーム機#レトロゲーム
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