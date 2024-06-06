バンダイ マジカルウィッチーズ MAGICAL WITCHES 動作品

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商品詳細
バンダイ マジカルウィッチーズバルルーナ緑グリーン風のウィッチBANDAIMAGICALWITCHES BALULUNAGREENCOLOR1998年製造動作確認済みの商品となります。LR44電池2個必要(電池は配送の関係で同梱できませんので予めご了承ください)即購入OK#廃盤#MAGICALWITCHES#たまごっち#デジモン#入手困難#希少#育成ゲーム#当時物#平成レトロ#携帯ゲーム機#レトロゲーム
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