サクラ大戦 ドリームキャスト(DC) ゲーム機本体 他

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サクラ大戦仕様のドリームキャストです。同梱品(包材含む)完備。本機等動作確認。※『サクラ大戦ドリームパスポート3』『サクラ大戦キネマトロン花組メール』『サクラ大戦3ムービーディスク』に限り、未開封のため動作確認していません。特にドリームキャスト本機やコントローラ、ビジュアルメモリは動作確認を除き、ほとんど人の手に触れていないので、目立った傷や汚れ、使用感など無く、美品の状態です。外箱につきましては、経年劣化の影響もあり、汚れや擦れ傷等ございます。また、付属している書類一部にテープ跡等の汚れがあります。素人保管および中古品ですので、掲載した商品写真を参考に、充分ご検討のうえご購入ください。なお商品取引のうえでの注意事項につきましては、当方のプロフィール欄よりご覧ください。