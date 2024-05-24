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ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション グッズセット
商品番号 K98919997668
商品名

ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション グッズセット
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロックマンエグゼアドバンスドコレクション～いまでもボクらは、つながっている！セット〜【セット内容】(1)ペアグラス　サイズ：直径約82mm×高さ89mm　容量　：270ml　素材/仕様：ソーダガラス/箔印刷　注意事項：電子レンジ・食洗器使用不可※新品未開封(2)アクリルコースター2種(光熱斗・ロックマン)　サイズ：縦90mm×横90mm×厚さ3mm　素材/仕様：アクリル/フルカラー印刷※新品未開封(3)バトルチップアドバンスドコレクション※新品未開封(4)ロックマンエグゼアドバンスドコレクション※ソフトは開封済みです。#ロックマン#ロックマンエグゼ#アドバンスドコレクション#Switch#スイッチ
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