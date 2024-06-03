

2023年最新】漆器蒔絵の人気アイテム - メルカリ



CA84 時代輪島塗牡丹金蒔絵朱塗煮物椀 五客 木製漆器茶懐石汁椀 正月 ...



CF79 輪島塗 桐鳳凰金蒔絵 黒塗煮物椀二客 木製漆器梨地切金螺鈿茶懐石 ...



M438 時代輪島塗 木製漆器 松竹梅金蒔絵 金縁朱塗煮物椀 二客 / 茶懐石 ...



CB35 能登輪島塗花蝶金蒔絵朱塗煮物椀五客時代木製漆器朱漆菊吸物汁椀 ...



CBK28 時代漆器輪島塗 本金松蒔絵糸目椀五客 内黒塗 黒漆茶懐石煮物 ...



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2023年最新】細密の人気アイテム - メルカリ



CF71 輪島塗 網目亀蒔絵朱塗御吸物椀 二客 天然木漆器 / 茶懐石宴席汁飯椀-



真作】佐野五風/南天の図/横物/清水公照極め箱/掛軸/名家伝来/AD-232-



唐津焼 汲古窯 峰松義人 作 雪月花・茶人花押 茶碗 共箱 無傷 保証 ...



CBK28 時代漆器輪島塗 本金松蒔絵糸目椀五客 内黒塗 黒漆茶懐石煮物 ...



気質アップ】 竹内幸斉 中棗 熨斗蒔絵 漆芸 - granit.am



雑煮椀｜輪島塗 雑煮椀 夫婦 溜塗 鶴亀松竹梅蒔絵（桐箱入り）

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「時代輪島塗木製漆器松竹梅金蒔絵金縁朱塗煮物椀二客」これぞ輪島塗、厚手のしっかりとしたお作りの朱塗椀二客でございます。あでやかな朱に松竹梅金蒔絵が映えております。【寸法】全高約8cm椀高約5.4cm椀深さ約3.8cm幅約13.1cm※若干の誤差や個体差はご了承願います【状態】経年によるスレ、キズ、ヨゴレ、等の時代感がございます。写真にてご確認をお願いいたします。木地に若干の歪みがあり蓋がわずかに不安定ですがひっくり返る等の使用に問題のあるものではありません。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#鳥#花車#工芸品#蝶#古玩#彫刻#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#103