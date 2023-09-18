新品　DVD盤　乃木坂46/NOGIZAKA46 ASUKA SAITO卒コン

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「乃木坂46/NOGIZAKA46ASUKASAITOGRADUATIONCONCERT〈完全生産限定盤・5枚組〉」乃木坂46定価:￥23100税込完全生産限定DVD盤、新品未開封品です。未開封ですので抜き取り無しです。値下げ、取り置きは致しません。コメント不要です。先着順での購入となりますので即購入お願い致します。緩衝材プチプチで梱包し防水対策としてビニール袋に入れて発送致します。外出を控え部屋の消毒も適時行っております。手首消毒し衛生管理に努めて発送作業致します。配送補償付き安心の匿名配送です。購入後の受取評価も急ぎませんので期限内のお時間のあるタイミングで大丈夫です。乃木坂46齋藤飛鳥卒業コンサート2daysを完全収録2023年5月17日、5月18日に東京ドームで開催された『乃木坂46斎藤飛鳥卒業コンサート』２日分の模様を収録のほか、ライブの裏側を追った『BehindthescenesofAsukaGraduationConcert』更には『齋藤飛鳥LastInterview』を収録。【完全生産限定盤DVD】5DVD、豪華ブックレット・ポストカード・メンバーのソロカットで制作したトレーディングカード・ライブ当日のバックステージパスレプリカ封入#乃木坂46#CD・DVD完全生産限定盤DVD(取)乃木坂465DVD/NOGIZAKA46ASUKASAITOGRADUATIONCONCERT23/10/25発売＄＃ブランド：ソニーミュージック