学研 大人の科学シリーズ ⑧「大江戸からくり人形」茶運び

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商品詳細
お値下げいたしました。ご検討頂けましたら幸いです(2023.10.8)大人の科学の大江戸からくり人形シリーズ Г江戸時代の茶運びロボット」です。出品の為、中身を確認するために箱から出しました。パッケージは開封済みですが、組み立てパーツは開封していません。古い商品です。ご理解いただきご検討よろしくお願いいたします。メルカリ便にて発送予定です。
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