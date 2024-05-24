ハイエンドシールド \u0026 オーディオケーブルセット

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ペダルボード整理に伴いハイエンドシールドやその他オーディオケーブルをまとめてセットで出品します。いずれも室内でのみ使用しており、使用頻度も少なく状態は良好だと思います。現状品としてご理解頂ける方向けとなります。バラ売りは対応致しませんのでご了承下さい。長さに関しては誤差はご容赦下さい。総額で¥20000位かと思います。(写真1枚目左上から)・MONTREUX(モントルー)/MontreuxPremiumCable\"Arena-3LS”:ギターシールド3mx2・ステレオフォン-ミニプラグケーブル(オーディオテクニカだったと思います)・フォン-ミニプラグケーブル(オーディオテクニカだったと思います)・CLASSICPRO(クラシックプロ)/CSS030TRSケーブル3m(アンプのスイッチャーに使用)・FlatterCable/BELDENギターシールド#97781.5mSS(Switchcraft)・CustomAudioJapanギターシールド3m※他にもペダルボードアクセサリーやソルダーレスケーブル、DCケーブル、MIDIケーブルなどのセットも出品しております。※また、他にもオルタナティブ系のエフェクターを多数出品しておりますので、宜しければご覧下さい。※送料無料・匿名配送で東京都より24時間以内に発送致します。※複数サイトで出品しているため商品は予告なく取り消しする場合があります。また、時間差での売り切れの際にはご容赦下さい。