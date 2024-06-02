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【激レア限定品】FF XIII LIGHTNING ULTIMATE BOX
商品番号 R97720932451
商品名

【激レア限定品】FF XIII LIGHTNING ULTIMATE BOX
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 13,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・付属品は全て揃っております。フィギュアスタンドパーツ未開封ソフト2本、サウンドトラック未開封※コード類有効期限切れ（使用不可）◆完美品をお求めの方やや神経質な方はご購入をお控えください。何かわからないことがあれば質問等お待ちしております。送料無料、匿名配送、輸送箱付き、即買い○【同梱内容】■「FINALFANTASYXIII」シリーズゲームソフト3種セット（限定版特別デジパック仕様、スペシャルピクチャーレーベル）　・FINALFANTASYXIII・FINALFANTASYXIII-2・LIGHTNINGRETURNS:FINALFANTASYXIII■FINALFANTASYXIIILIGHTNINGULTIMATEBOX・LIGHTNINGSpecialLabelStand・SPECIALSOUNDTRACK・LIGHTNINGArtWorks・LIGHTNINGPLAYARTS改■初回生産特典デジタルアイテム『ファイナルファンタジーVII』ソルジャー1stウェア・武器・盾3点セット■e-STORE限定特典デジタルアイテム和風甲冑衣装シリーズ「天下布武」【商品概要】e-STORE専売「FFXIII」シリーズついに完結！数量限定豪華BOX登場『ファイナルファンタジーXIII（以下、FFXIII）』から始まった、ライトニングの物語。『ライトニングリターンズファイナルファンタジーXIII』の発売を記念して、スクウェア・エニックスe-STORE専売商品となる「FINALFANTASYXIII-LIGHTNINGULTIMATEBOX-」が登場。3部作の初代『FFXIII』、2作目の『FFXIII-2』、そして最新作『ライトニングリターンズファイナルファンタジーXIII』の限定版特別デジパック仕様、スペシャルピクチャーレーベルをはじめ、本商品のための限定アイテムの数々をバンドルした豪華記念BOXです。
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