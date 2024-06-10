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【軸　川合玉堂 『烟雨』工芸画　掛軸　共箱】骨董　アンティーク　インテリア
商品番号 V84217815267
商品名

【軸　川合玉堂 『烟雨』工芸画　掛軸　共箱】骨董　アンティーク　インテリア
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます箱、栞ございます。ヤブレ、シミ等はございませんが古いものになりますので神経質な方新品同様をお求めな方はお控えください。他にも骨董品、中国物、古美術品、食器等出品しております。良かったらご覧下さい。
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