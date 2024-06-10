SONY PSone LCDモニター COMBO ソフト7本セット

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商品詳細
訳ありSONYPSoneLCDモニターCOMBOSONYソニーPSoneLCDモニターCOMBOSCPH-130SCPH-100本体メモリーカード、コントローラ2台カセット7本セット【状態】動作確認OK、写真掲載済振ると本体内部でカチャカチャ音がしますが動作には問題ありませんでした。モニターは自立部分が破損しているのため自立することができません。写真掲載済中古品ですので、ご理解のある方にお譲り致します。#ソニー#SONY#プレステ#PS
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